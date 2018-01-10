Венгерский лоукостер запустил новые рейсы из Львова

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air запустила 26 марта три новых рейса из Львова.
Об этом передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Українські новини.
В частности, запущены два авиарейса в Польшу - в Гданьск и Катовице, а также в Германию - в Дортмунд.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю.
Первым рейсом из Гданьска и обратно прилетели 160 пассажиров - примерно 90% от полной загруженности самолета.
"Над этим маршрутом мы работали около года. Велись переговоры и серьезная работа по обмену опытом. И очень радует, что среди новых направлений, которые открывает компания Wizz Air, есть город Гданьск", - сообщила генеральный директор аэропорта Львов Татьяна Романовская.
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По ее словам, теперь из Львова совершаются полеты уже в 7 польских городов...