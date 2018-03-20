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Экономика

Swiss возобновила полеты из Швейцарии в Украину

Swiss возобновила полеты из Швейцарии в Украину
Авиарейсы из Цюриха в киевский аэропорт Борисполь и обратно будут выполняться четыре раза в неделю.

Авиакомпания Swiss возобновила полеты из Швейцарии в Украину. В понедельник, 26 марта, перевозчик выполнил первый с октября 2014 года рейс по маршруту Цюрих-Киев, сообщает Центр транспортных стратегий, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на korrespondent.net.

"Самолет Swiss вылетел из Цюриха в 12:08 по местному времени (по расписанию – в 11:55), в аэропорту Борисполь он сел в 15:27 (по расписанию – 15:30). Рейс выполнил Airbus A320 емкостью 168 кресел", – говорится в сообщении.

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Полеты из Цюриха в Киев и обратно будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и субботам...

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