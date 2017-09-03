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Рядом с метро «Шелепиха» после реновации появится новый жилой квартал
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Киевские Ведомости
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В Пентагоне назвали оскорбительной версию о разработке «Новичка» в США
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Елизавета Гаршина
Редактор раздела Политика
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