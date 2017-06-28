| | Rolls-Royce представил уникальное купе Wraith Luminary Edition
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Rolls-Royce представил уникальное купе Wraith Luminary Edition

Rolls-Royce
Rolls-Royce Wraith

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Британская компания Rolls-Royce официально рассекретила уникальное купе Wraith Luminary Edition. И без того роскошный автомобиль получил ряд эксклюзивных элементов оформления экстерьера и интерьера, включая потолок с «падающими звездами», высококачественную кожу и дубовый шпон с интегрированными светодиодами.
Rolls-Royce представил уникальное купе Wraith Luminary Edition

Эксклюзивное купе Rolls-Royce Wraith Luminary Edition
Rolls-Royce
Купе Rolls-Royce Wraith Luminary Edition создано в рамках проекта Luminary Collection. Как сообщили в пресс-центре британского бренда, всего планируется выпустить 55 таких автомобилей. Каждая из машин будет оснащена потолком с «падающими звездами», детали салона из ткани, состоящей из сплетенных стальных нитей, а также светящиеся деревянные панели.
Rolls-Royce представил уникальное купе Wraith Luminary Edition

Эксклюзивное купе Rolls-Royce Wraith Luminary Edition
Фото: Rolls-Royce
По традиции, за создания уникального автомобиля занимались специалисты эксклюзивного подразделения Rolls-Royce Bespoke. На кузове роскошного купе Rolls-Royce Wraith Luminary Edition имеется уникальная графика. Сам же кузов окрашен в уникальный серый оттенок Sunburst Grey.


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Rolls-Royce представил уникальное купе Wraith Luminary Edition

Эксклюзивное купе Rolls-Royce Wraith Luminary Edition
Фото: Rolls-Royce
В оформление интерьера эксклюзивного автомобиля можно обнаружить дубовый шпон с интегрированными светодиодами – их 176 штук. Это, по замыслу создателей, должно соответствовать следу от падающей звезды. Все работы по созданию машины проводились исключительно вручную.
Rolls-Royce представил уникальное купе Wraith Luminary Edition

Эксклюзивное купе Rolls-Royce Wraith Luminary Edition
Фото: Rolls-Royce
Rolls-Royce представил уникальное купе Wraith Luminary Edition

Эксклюзивное купе Rolls-Royce Wraith Luminary Edition
Фото: Rolls-Royce
Кроме этого, для салона роскошного эксклюзивного купе Rolls-Royce Wraith Luminary Edition предусмотрена отделка кожи разного цвета, вставки из уникальной, сотканной вручную ткани. Она состоит из тончайших стальных нитей, диаметром 0,08 – 0,19 мм.
Rolls-Royce представил уникальное купе Wraith Luminary Edition

Эксклюзивное купе Rolls-Royce Wraith Luminary Edition
Фото: Rolls-Royce
Что касается технического оснащения. В моторном отсеке купе Rolls-Royce Wraith Luminary Edition расположен могучий агрегат 6,6 V12 твин-турбо. Мощность – 632 л.с. Крутящий момент – 870 Нм. Трансмиссия – 8АКП. Спринт с нуля до первой сотни машина делает за 4,5 секунды, и разгоняется до максимальной скорости в 250 км/ч.
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