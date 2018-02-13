| | «АвтоВАЗ» свернул проект удлинённого седана LADA Vesta Signature
Авто

«АвтоВАЗ» свернул проект удлинённого седана LADA Vesta Signature

Lada
Lada Vesta
LADA Vesta Signature
В России
АвтоВАЗ

Авто в VK
Авто в Telegram

Российская компания «АвтоВАЗ» приняло решение свернуть проект удлинённого седана LADA Vesta Signature. Как сообщает популярное отечественное издание Drom, руководство автогиганта не нашло перспектив в дальнейшем развитии данного проекта.
«АвтоВАЗ» свернул проект удлинённого седана LADA Vesta Signature

Удлинённый седан LADA Vesta Signature
«АвтоВАЗ»
Как информирует ресурс, «АвтоВАЗ» не планирует строить машины LADA Vesta Signature. Главная причина – «экономическая нецелесообразность: постройка автомобилей вручную получается очень дорогой, а отсутствие спроса делает организацию массового производства невыгодным».

Стоит напомнить, что удлинённый седан LADA Vesta Signature был создан в 2015 году. Машина, которая на 250 мм длиннее стандартной модели Лада Веста, появилась по инициативе тогдашнего вице-президента компании «АвтоВАЗ» Харальда Грюбеля в качестве подарка президенту Бу Андерссону.
«АвтоВАЗ» свернул проект удлинённого седана LADA Vesta Signature

Удлинённый седан LADA Vesta Signature
Фото: «АвтоВАЗ»


Не пропустите:Автомобили, которые порадовали и разочаровали в 2017 году

Однако такой подарок не очень понравился президенту компании. Мало того, Бу Андерссон даже ругался на главного инженера за то, что тот создаёт немотивированные траты (порядка 5 000 000 рублей). При этом в техническом плане удлинённый седан LADA Vesta Signature практически идентичен обычной 4-дверной модели.

Единственное отличие – это вставка за центральной стойкой кузова, благодаря которой салон автомобиля получилось сделать максимально роскошным. Кроме этого, машина получила перенастроенную подвеску, над которой поработали специалисты подразделения «Лада Спорт».
«АвтоВАЗ» свернул проект удлинённого седана LADA Vesta Signature

Удлинённый седан LADA Vesta Signature
Фото: «АвтоВАЗ»
Как отмечает издание, всего на «АвтоВАЗе» было построено четыре седана LADA Vesta Signature.
Новости с доставкой: Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook

Обсудить
0


0


0


0


0


0
...

Еще по теме

Рассекречен LADA Vesta Signature, на котором ездит президент «АвтоВАЗ»

Рассекречен LADA Vesta Signature, на котором ездит президент «АвтоВАЗ»

13-02-2018, 10:55
Читать
«АвтоВАЗ» переносит выпуск нового LADA Vesta Cross на 2019 год

«АвтоВАЗ» переносит выпуск нового LADA Vesta Cross на 2019 год

9-02-2018, 17:03
Читать
«АвтоВАЗ» перенёс старт производства седана LADA Vesta Cross

«АвтоВАЗ» перенёс старт производства седана LADA Vesta Cross

8-02-2018, 17:10
Читать
В Тольятти запечатлели «роскошную» LADA Vesta вице-президента «АвтоВАЗ»

В Тольятти запечатлели «роскошную» LADA Vesta вице-президента «АвтоВАЗ»

25-04-2017, 06:30
Читать
Седан Lada Vesta стал вседорожным

Седан Lada Vesta стал вседорожным

24-08-2016, 10:59
Читать
Уникальная LADA Vesta передана Самарским властям

Уникальная LADA Vesta передана Самарским властям

27-05-2016, 22:36
Читать
Авто

Редактор раздела Авто
Написать на e-mail