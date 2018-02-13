«АвтоВАЗ» свернул проект удлинённого седана LADA Vesta Signature

LadaLada VestaLADA Vesta SignatureВ РоссииАвтоВАЗРоссийская компания «АвтоВАЗ» приняло решение свернуть проект удлинённого седана LADA Vesta Signature. Как сообщает популярное отечественное издание Drom, руководство автогиганта не нашло перспектив в дальнейшем развитии данного проекта.Удлинённый седан LADA Vesta Signature«АвтоВАЗ»Как информирует ресурс, «АвтоВАЗ» не планирует строить машины LADA Vesta Signature. Главная причина – «экономическая нецелесообразность: постройка автомобилей вручную получается очень дорогой, а отсутствие спроса делает организацию массового производства невыгодным».Стоит напомнить, что удлинённый седан LADA Vesta Signature был создан в 2015 году. Машина, которая на 250 мм длиннее стандартной модели Лада Веста, появилась по инициативе тогдашнего вице-президента компании «АвтоВАЗ» Харальда Грюбеля в качестве подарка президенту Бу Андерссону.Удлинённый седан LADA Vesta SignatureФото: «АвтоВАЗ»Однако такой подарок не очень понравился президенту компании. Мало того, Бу Андерссон даже ругался на главного инженера за то, что тот создаёт немотивированные траты (порядка 5 000 000 рублей). При этом в техническом плане удлинённый седан LADA Vesta Signature практически идентичен обычной 4-дверной модели.Единственное отличие – это вставка за центральной стойкой кузова, благодаря которой салон автомобиля получилось сделать максимально роскошным. Кроме этого, машина получила перенастроенную подвеску, над которой поработали специалисты подразделения «Лада Спорт».Удлинённый седан LADA Vesta SignatureФото: «АвтоВАЗ»Как отмечает издание, всего на «АвтоВАЗе» было построено четыре седана LADA Vesta Signature.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook