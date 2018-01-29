Озвучены рублёвые цены обновлённого Ford Explorer

Ford Explorer
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Американская компания Ford и её российское представительство огласило комплектации и цены обновлённого внедорожника Explorer. Автомобиль лишился топовой вариации Sport, но стал дешевле предшественника.
Обновлённый внедорожник Ford Explorer 2018 модельного года
Ford
Сразу скажем, что минимальная цена базовой комплектации XLT обновлённого внедорожника Ford Explorer стартует с отметки в 2 699 000 рублей, что на 150 тысяч рублей дешевле, чем у дореформенной модели.
За эти деньги россияне получают автомобиль с двигателем 3.5 V6 (249 л. с.), 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом Terrain Management 4WD (с пятью режимами работы трансмиссии). Напомним, что «дореформенный» внедорожник стоил в РФ не менее 2 849 000 рублей.
В самом доступном исполнении автомобиль получает 7-местный кожаный салон, передние кресла с подогревом и электрическими регулировками, камеру заднего вида, аудиосистему с 9 динамиками, мультимедиа-систему SYNC 3 с 8,0-дюймовым сенсорным дисплеем и системой голосового управления. Комплекс также поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.
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Обновлённый внедорожник Ford Explorer 2018 модельного года
Фото: Ford
Кроме этого обновлённый внедорожник Ford Explorer 2018 модельного года доступен в России в исполнении Limited. Цена такого автомобиля – не менее 2 942 000 рублей. В арсенале такого внедорожника значатся передние кресла с вентиляцией и обогревом, обогреваемая «баранка», обогреваемые задние кресла, аудиосистема Sony и многие другие «прелести».
В самом роскошном и богатом исполнении Limited Plus обновлённый Ford Explorer можно купить в России по минимальной цене от 3 142 000 рублей. В базовом исполнении такой автомобиль оснащается фирменным комплексом систем безопасности, системой автоматического переключения с ближнего света на дальний, датчиками дождя и света, а также панорамной крышей с люком.
Обновлённый внедорожник Ford Explorer 2018 модельного года
Фото: Ford
Повторимся. Обновлённый флагманский внедорожник Ford Explorer 2018 модельного года предлагается в России с прежним атмосферным двигателем 3.5 V6 (249 л.с.). Силовой агрегат адаптирован под использование бензина АИ-92. Машины для РФ производят на заводе Ford Sollers в Елабуге.
К некоторому сожалению, после обновления российская версия модели Ford Explorer лишилась топ-версии Sport с двигателем 3.5 V6 EcoBoost (340 л.с.). Не исключено, что такая модификация будет предложена россиянам позже.
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