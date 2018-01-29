Озвучены рублёвые цены обновлённого Ford Explorer

FordFord ExplorerВ РоссииЦеныАмериканская компанияи её российское представительство огласило комплектации и цены обновлённого внедорожника. Автомобиль лишился топовой вариации Sport, но стал дешевле предшественника.Обновлённый внедорожник Ford Explorer 2018 модельного годаFordСразу скажем, что минимальная цена базовой комплектации XLT обновлённого внедорожника Ford Explorer стартует с отметки в 2 699 000 рублей, что на 150 тысяч рублей дешевле, чем у дореформенной модели.За эти деньги россияне получают автомобиль с двигателем 3.5 V6 (249 л. с.), 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом Terrain Management 4WD (с пятью режимами работы трансмиссии). Напомним, что «дореформенный» внедорожник стоил в РФ не менее 2 849 000 рублей.В самом доступном исполнении автомобиль получает 7-местный кожаный салон, передние кресла с подогревом и электрическими регулировками, камеру заднего вида, аудиосистему с 9 динамиками, мультимедиа-систему SYNC 3 с 8,0-дюймовым сенсорным дисплеем и системой голосового управления. Комплекс также поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.Обновлённый внедорожник Ford Explorer 2018 модельного годаФото: FordКроме этого обновлённый внедорожник Ford Explorer 2018 модельного года доступен в России в исполнении Limited. Цена такого автомобиля – не менее 2 942 000 рублей. В арсенале такого внедорожника значатся передние кресла с вентиляцией и обогревом, обогреваемая «баранка», обогреваемые задние кресла, аудиосистема Sony и многие другие «прелести».В самом роскошном и богатом исполнении Limited Plus обновлённый Ford Explorer можно купить в России по минимальной цене от 3 142 000 рублей. В базовом исполнении такой автомобиль оснащается фирменным комплексом систем безопасности, системой автоматического переключения с ближнего света на дальний, датчиками дождя и света, а также панорамной крышей с люком.Обновлённый внедорожник Ford Explorer 2018 модельного годаФото: FordПовторимся. Обновлённый флагманский внедорожник Ford Explorer 2018 модельного года предлагается в России с прежним атмосферным двигателем 3.5 V6 (249 л.с.). Силовой агрегат адаптирован под использование бензина АИ-92. Машины для РФ производят на заводе Ford Sollers в Елабуге.К некоторому сожалению, после обновления российская версия модели Ford Explorer лишилась топ-версии Sport с двигателем 3.5 V6 EcoBoost (340 л.с.). Не исключено, что такая модификация будет предложена россиянам позже.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook