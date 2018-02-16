Пикап Ram 1500 получил «лошадиную» спецверсию

RamRam 1500Американская компанияофициально представила особый пикап 1500 Kentucky Derby Edition 2019 модельного года. Выпуск специальной версии грузовика посвящён скачкам Kentucky Derby, которые проводятся уже в 144-й раз.Пикап Ram 1500 Kentucky Derby EditionRamСпециальное издание Ram 1500 Kentucky Derby Edition основано на пикапе в максимально богатой комплектации Limited. Но, машина получила ряд эксклюзивных решений и расширенный список доступного оснащения. Сразу скажем, что цена особого пикапа начинается с отметки от 53 190 (порядка 3 052 000 рублей).От обычной модели особый пикап Ram 1500 Kentucky Derby отличается по уникальному дизайнерскому решению – на борту грузового отсека с каждой стороны рядом с задним фонарем расположена роза и подкова логотипа скачек Kentucky Derby.Пикап Ram 1500 Kentucky Derby EditionФото: RamКроме этого для пикапа доступна специальная цветовая палитра, в состав которой входят оттенки Delmonico Red, Diamond Black Crystal, Granite Crystal, Max Steel и Patriot Blue, а также эксклюзивный трехслойный колер Ivory White. Для машины доступны 20- и 22-дюймовые колёсные диски.В моторном отсеке пикапа Ram 1500 Kentucky Derby Edition расположена 5,7-литровая «восьмёрка», развивающая 395 лошадиных сил (556 Нм). Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат». Тип привода – задний или полный. В оснащение грузовика входит пневматическая подвеска.Пикап Ram 1500 Kentucky Derby EditionФото: RamВ салоне эксклюзивного пикапа Ram 1500 Kentucky Derby Edition можно обнаружить отделку металлом и натуральным деревом, кожаные сиденья с вентиляцией и обогревом, информационно-развлекательная система с 12-дюймовым монитором и навигацией.Тираж особого пикапа Ram 1500 Kentucky Derby Edition составит 2 000 экземпляров.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook