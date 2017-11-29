Не беременна: разрисованная в Мелитополе машина оказалась розыгрышем

Девушка, которая написала на авто фразу «позвони, я беременна», просто пошутила. Оказалось, что таким образом она решила повеселить своего молодого человека. Происходящее она запечатлела на видео и опубликовала в Ютюб, передает Киевские Ведомости со ссылкой на ria-m.tv.
Нынче среди блогеров стало модно разыгрывать своих друзей и снимать их реакцию на видео. Мелитопольские блогеры не стали исключением. Студентка училища культуры, которая снимает ролики под псевдонимом Савина Мур, решила разыграть своего молодого человека и обрисовала его машину, да еще и фразу выбрала для некоторых мужчин шокирующую – «позвони, я беременна».
-На самом деле, я не беременна, не переживайте, - успокоила фанатов Савина.
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Девушка спровадила своего молодого человека в ветклинику, а сама принялась за дело. Подробнее смотрите на видео.
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