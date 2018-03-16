Очень эмоциональный кот стал новой звездой Instagram

В сети нашли кота, который по количеству и яркости своих эмоций с легкостью переплюнет людей, передает Киевские Ведомости со ссылкой на maximum.fm
Знакомьтесь, это кот Рекси (Rexie), который стал настоящей звездой в соцсети Instagram, где за ним следят уже более 152 000 пользователей. Вы удивитесь, как этот пушистик умеет демонстрировать свои эмоции!
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И удивление, и радость, и грусть - это мордочка способна на все. Зацените!
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