| | Очень эмоциональный кот стал новой звездой Instagram
Социум

Очень эмоциональный кот стал новой звездой Instagram

Очень эмоциональный кот стал новой звездой Instagram
Он - само очарование.
В сети нашли кота, который по количеству и яркости своих эмоций с легкостью переплюнет людей, передает Киевские Ведомости со ссылкой на maximum.fm

Знакомьтесь, это кот Рекси (Rexie), который стал настоящей звездой в соцсети Instagram, где за ним следят уже более 152 000 пользователей. Вы удивитесь, как этот пушистик умеет демонстрировать свои эмоции!
Читайте также: Очень эмоциональный немецкий дог стал звездой Instagram

И удивление, и радость, и грусть - это мордочка способна на все. Зацените!

Очень эмоциональный кот стал новой звездой Instagram

Очень эмоциональный кот стал новой звездой Instagram

Очень эмоциональный кот стал новой звездой Instagram

Очень эмоциональный кот стал новой звездой Instagram

Очень эмоциональный кот стал новой звездой Instagram

Очень эмоциональный кот стал новой звездой Instagram

Очень эмоциональный кот стал новой звездой Instagram

Очень эмоциональный кот стал новой звездой Instagram

Очень эмоциональный кот стал новой звездой Instagram

Очень эмоциональный кот стал новой звездой Instagram

Очень эмоциональный кот стал новой звездой Instagram

...

Еще по теме

Обнимающий свои лапки кот стал звездой Сети

Обнимающий свои лапки кот стал звездой Сети

16-03-2018, 21:06
Читать
Лохматый кот стал новой звездой Instagram

Лохматый кот стал новой звездой Instagram

19-02-2018, 13:16
Читать
Очень эмоциональный немецкий дог стал звездой Instagram

Очень эмоциональный немецкий дог стал звездой Instagram

25-01-2018, 09:20
Читать
Балдеющий от водных процедур кот стал звездой Instagram

Балдеющий от водных процедур кот стал звездой Instagram

17-10-2017, 21:26
Читать
Самый эмоциональный пес Instagram стал настоящей звездой

Самый эмоциональный пес Instagram стал настоящей звездой

17-10-2017, 14:01
Читать
Бездомный пес стал звездой Instagramи ест теперь в лучших ресторанах

Бездомный пес стал звездой Instagramи ест теперь в лучших ресторанах

27-10-2016, 12:54
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail