В США оценили решение Украины выдворить российских дипломатов

Посол США в Украине Мари Йованович выразила благодарность Украине за солидарность в отношении российских дипломатов. Об этом пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на zn.ua.
"Посол США поблагодарила украинскую сторону за ее солидарную реакцию с ведущими демократическими странами мира относительно выдворения российских дипломатов в ответ на агрессивные действия России в мире", - сообщила пресс-служба Администрации президента по итогам встречи Йованович с главой АП Игорем Райниным во вторник, 27 марта.
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Собеседники также обсудили ход реформ в Украине и сотрудничество между странами в рамках международных организаций...