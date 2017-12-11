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События

На Донбассе нашли тайник с российскими боеприпасами

На Донбассе нашли тайник с российскими боеприпасами
Боеприпасы спрятали среди заброшенных ульев.

Украинские пограничники вместе с сапером 30-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины обнаружили схрон боеприпасов российского происхождения на окраине населенного пункта Березово на Донбассе.

Как сообщили в Госпогранслужбе, в полуразрушенной пристройке среди заброшенных ульев было обнаружено восемь кумулятивных выстрелов ПГ-9С к СПГ-9М, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Новое время.

"Указанные боеприпасы имеют российское происхождение и, вероятно, могли быть применены врагом для осуществления атак в сторону мирной украинской территории", - отметили в ГПСУ.

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Выявить спрятанные боеприпасы удалось благодаря служебной собаке. Находку передали саперам 30-й бригады ВСУ для уничтожения.

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