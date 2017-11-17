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Боевики «ДНР» запретили наблюдателям ОБСЕ приближаться к их блокпостам

Боевики «ДНР» запретили наблюдателям ОБСЕ приближаться к их блокпостам
Инцидент произошел в 16 километрах от захваченного гибридными войсками РФ Донецка.

Боевики террористической организации ДНР запретили наблюдателям приближаться к их блокпостам в районе временно оккупированного населенного пункта Кременец, что в 16 километрах от Донецка. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на liga.net.

"Патруль миссии был на блокпосте, размещенном на автодороге Н15 восточнее Кременца, что в 16 километрах к юго-западу от Донецка. Когда наблюдатели попытались подойти к группе гражданских лиц, боевики сказали им покинуть этот район, заявив, что патрулям СММ не разрешается приближаться к блокпосту на расстояние менее 500 метров", - отметили в пресс-службе.

Мини-беспилотник ОБСЕ также обнаружил четыре командно-штабные машины (три МТ-ЛБу и одну типа БМП) и два бронетранспортера (МТ-ЛБ и БТР-80) пророссийских наемников на западной окраине Луганска.

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Был зафиксирован один БТР-80 и один БМП-1 на северной окраине города...

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