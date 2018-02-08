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Суд Черкасс вынес приговор «командиру взвода ДНР»

Суд Черкасс вынес приговор «командиру взвода ДНР»
Террориста заочно приговорили к 12 годам.

Суд Черкасс вынес заочный приговор жителю области, воюющему на Донбассе на стороне оккупационных сил РФ, признав его виновным в участии в террористической организации.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на nv.ua.

"Оперативники спецслужбы установили, что ранее судимый житель Минковского района Черкасской области, который провел за решеткой около двадцати лет за особо тяжкие преступления, в мае 2014 присоединился к незаконным вооруженным формированиям ОРДО", - говорится в сообщении.

Как отмечается, находясь в рядах террористов на "должности командира взвода", террорист принимал активное участие в боевых действиях на территории Славянска, в районе Шахтерска и населенного пункта Никишино Донецкой области.

Согласно решению суда, за совершенные преступления боевик приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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"В связи с тем, что преступник находится на временно неподконтрольной украинской власти территории и продолжает участвовать в боевых действиях против сил антитеррористической операции, он осужден заочно", - отметили в СБУ...

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