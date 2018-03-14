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Командиров боевиков «Л/ДНР» отправляют на переподготовку в Россию

Командиров боевиков «Л/ДНР» отправляют на переподготовку в Россию
Боевики не горят желанием отправляться в РФ.

Командиров подразделений боевиков отправляют на переподготовку на базу Южного военного округа ВС РФ в приказном порядке, сообщили военные эксперты группы Информационное сопротивление.

По данным ИС, в большинстве случаев отобранные кандидаты не высказывают желания отправляться в Россию, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на nv.ua.

По рассказам тех, кто вернулся, российские инструктора относятся к ним как к "людям второго сорта", вне зависимости от звания, должности и "боевых заслуг".

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"Сами же российские инструктора, по мнению боевиков "Л/ДНР", не владеют никаким боевым опытом, в связи с чем "переподготовка" не имеет смысла", - добавили в группе...

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