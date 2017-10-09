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Спорт

В Харькове продолжается регистрация на международный марафон

V Харьковский международный марафон пройдет 29 апреля.
Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, трасса марафона традиционно будет пролегать по центральным улицам и охватит основные достопримечательности Харькова – улицы Сумскую, Пушкинскую, пр. Науки, парк им. Горького, сад им. Шевченко, пл. Конституции, пл. Архитекторов, памятник «Зеркальная струя», Исторический музей, памятник казаку Харько.
Для участия в марафоне уже зарегистрировались спортсмены из многих стран мира - Украины, Молдовы, Польши, Германии, Турции, Бельгии, Финляндии, Эстонии, Англии, Марокко, Ирака, Китая, Японии и США.
Дистанцию 42,195 км (марафон) уже планируют пробежать 328 человек, 10 км – 704 спортсменов, 4,2 км (минимарафон) - 210 участников, эстафету 2х21,1 км – 90 команд, а эстафету 4х10,55 км – 27 команд.
Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на марафон можно здесь.
Напомним, что Международный марафон в Харькове проводят ежегодно. Он внесен в Книгу рекордов Украины как самый массовый забег по количеству зарегистрированных участников. В марафоне 2017г. приняли участие более 10 тыс. человек из 15 стран мира. Именно благодаря этому мероприятию Харьков называют украинской столицей бега...

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