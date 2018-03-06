| | Юные бадминтонисты с медалями вернулись с чемпионата Украины
Спорт

Юные бадминтонисты с медалями вернулись с чемпионата Украины

В Одессе прошел чемпионат Украины по бадминтону среди юношей и девушек 2003 года рождения.
Участие в соревнованиях приняли 137 спортсменов Украины, а по его итогам харьковчане завоевали одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые медали.
Успешно юные бадминтонисты Харьковщины выступили в одиночной женской категории, где заняли все призовые места. Чемпионкой Украины стала Мария Столяренко, которая в финале со счетом 21:16, 16:21, 21:14 обыграла другую харьковскую спортсменку Полину Бугрову. «Бронзу» в этой категории завоевала еще одна харьковчанка Варвара Фролова.
В женской парной категории Мария Столяренко и Варвара Фролова завоевали серебряные медали, уступив в финале николаевской паре Анастасия Прокопович и Полина Ткач со счетом 19:21, 16:21.
Также Варвара Фролова завоевала серебряную медаль в смешанной парной категории. В дуэте с харьковчанином Виталием Ревой она успешно дошла до финала, где со счетом 11:21, 18:21 проиграла одесситу Вячеславу Яковлеву и Полине Ткач из Николаева.
В свою очередь, Полина Бугрова вместе с одесситом Николаем Козубенко в миксте стали обладателями бронзовой медали.
Еще одну серебряную медаль харьковские спортсмены завоевали в мужской парной категории. В финале Алексей Першин и Виталий Рева уступили одесскому дуэту Артем Носов и Вячеслав Яковлев со счетом 16:21, 8:21 и заняли второе место...

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