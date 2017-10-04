Элина Свитолина впервые пробилась в четвертьфинал престижного турнира Miami Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина, обыграв в 1/8 финала представительницу Австралии Эшли Барти, впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира серии Premier Mandatory - Открытого чемпионата Майами, с призовым фондом 8 миллионов долларов.Как сообщает официальный сайт соревнований, в отличие от предыдущего противостояния с Дарьей Гавриловой в третьем круге, на этот раз Свитолина не стала доводить дело до третьего сета и справилась с соперницей в двух партиях. Счет матча - 7:5, 6:4 в пользу украинки.Следует отметить, что старт встречи остался за австралийкой Барти, которая сразу же взяла подачу Свитолиной и повела по геймам - 3:0. Тем не менее, при счете 5:2 в свою пользу Барти не сумела подать на выигрыш сета, чем сполна воспользовалась Свитолина. Элина выиграла пять геймов подряд и одержала волевую победу в партии.Во втором сете обе теннисистки также сыграли неровно, однако сказался более высокий класс Свитолиной, которая уверенней провела концовку, доведя дело до победы в матче.В четвертьфинале украинка сыграет с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия) - Петра Квитова (Чехия).Отметим, что Свитолина впервые в карьере пробилась в четвертьфинальную стадию Miami Open. До этого ее высшим достижением на турнире во Флориде был четвертый круг (2014, 2016)...