В Харькове определились сильнейшие греко-римляне

В манеже КДЮСШ «ХТЗ» состоялся чемпионат Украины по греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет.Участие в соревнованиях приняли 135 сильнейших борцов этой возрастной группы из всей страны, а по их итогам хозяева ковра завоевали две золотые и шесть бронзовых медалей.Чемпионами Украины стали Ярослав Фильчаков (весовая категория до 82 кг) и Артем Новиков (весовая категория до 87 кг).В этой же весовой категории (до 87 кг) бронзовую медаль завоевал еще один харьковский борец Григорий Шахмурадян. Также бронзовыми призерами чемпионата стали Руслан Конев (до 82 кг), Никита Ухатюк (до 63 кг), Андрей Кулик (до 67 кг), Руслан Русанов (до 98 кг) и Владислав Коваленко (до 130 кг)По итогам чемпионата будет сформирована сборная Украины, которая будет бороться за медали чемпионата Европы U-23, который в июне состоится в турецком Стамбуле...