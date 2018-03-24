| | Сборная Украины одолела Японию в товарищеском матче
Спорт

Сборная Украины одолела Японию в товарищеском матче

Сборная Украины одержала победу в товарищеском матче против команды Японии.
Встреча прошла в бельгийском Льеже на стадионе "Морис Дюфран" и завершилась со счетом 2:1.
Большую часть матча футболисты сборной Украины контролировали игру и по сути одержали заслуженную победу.
Счет открыл Ярослав Ракицкий на 21 минуте, пробив по воротам из-за пределов штрафной площади, Наомити Уэда неудачно подставил голову и мяч в итоге полетел под перекладину, что помешало Эйдзи Кавасиме выручить свою команду.
В конце первого тайма украинцы все же пропустили от Томоаки Макино, который головой пробил по воротам. На 69 минуте Коноплянка с левого фланга вошел в штрафную площадь и отдал передачу на Караваева, который пробил ударом в дальний угол. Этот дебютный гол игрока луганской "Зари" в футболке сборной Украины и установил окончательный счет матча - 2:1. Таким образом, "сине-желтые" одержали первую победу в 2018 году...

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