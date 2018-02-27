Минсоцполитики обещает увеличить пенсии для людей с большим стажем и низкими зарплатами

– Проблема заключается в том, что суммы взносов в пенсионную систему разные. С 2000 года все прозрачно и понятно – государственного регулирования практически не было. А вот трудовой стаж людей, которые вышли на пенсию до 2000 года, пришелся преимущественно на советские времена. И здесь возникают вопросы, потому что тогда государство регулировало зарплаты – фактически устанавливало их. К тому же были сферы, которые хронически недофинансировались. Например, крестьяне в колхозе – что они могли на трудоднях заработать? Даже, когда им начали платить после 1965 года, это были копейки. А санитарка, младший медицинский персонал, зарплаты 60-80 рублей. 40 лет человек работал и имеет пенсию 1300-1400 гривен, – сказал Андрей Рева.
По словам министра, сегодня продолжается работа по определению механизмов решения этой проблемы, обсуждаются различные варианты, но при любых условиях единственная формула пенсионного обеспечения останется неизменной.
– Первый вариант, который рассматривается, – это увеличение минимальной зарплаты. Повышаем минимальную зарплату – увеличиваются минимальная пенсия и поступления в Пенсионный фонд. У других пенсия не растет, потому что у них индексация, а вот на людей с маленькой пенсией и большим стажем это положительно повлияет. Есть другой вариант – взять существующую формулу и применить при определении пенсий до 2000 года любые 5 лет наибольшего заработка, а после этого сложить эти коэффициенты. Таким образом, общий коэффициент будет большим, чем у человека, который вышел на пенсию после 2000 года, – пояснил чиновник.
Одновременно все изменения будут происходить в рамках бюджета Пенсионного фонда.
– Нужно, чтобы наши желания соответствовали нашим возможностям. Подчеркиваю – мы не напечатали ни одной гривны, чтобы профинансировать пенсионные выплаты. Мы не брали кредиты, не брали долги в МВФ. Все повышения пенсий Украина осуществила в рамках дополнительных поступлений от уплаты ЕСВ в Пенсионный фонд, – резюмировал Андрей Рева...