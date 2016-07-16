Незаконна забудова рекреаційної зони міста Вишневе

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Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Минсоцполитики обещает увеличить пенсии для людей с большим стажем и низкими зарплатами
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Валерия Лукьянова
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