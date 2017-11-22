Прощай, щука и сом: в украинских реках пропадет хищная рыба

В украинских реках исчезают хищные рыбы. Щука, судак и сом уже не восстановятся до прежнего количества.По оценке ученых 90% видов крупных хищных рыб уже никогда не смогут восстановиться к прежней численности, пишет "Урядовий кур'єр".Также и стаи мирной "белой" речной рыбы сильно уменьшились. По данным специалистов Института зоологии имени Шмальгаузена, традиционного для украинских водоемов леща по сравнению с 1991 годом осталось не более 25%, сазана, жереха 10%. А такие виды, как чехонь и линь стали очень редкими.Рыбные ресурсы в Черном море серьезно подорваны. Загрязнения промышленными и бытовыми стоками, нерациональное ведение рыбного хозяйства и неподобающее охрана водных живых ресурсов поставили многие виды рыбы на грань выживания.Прежде всего это касается ценных видов рыбы: черноморская камбала, катран, скумбрия, сарган, кефалевые виды, морской судак и других.Значительный вред наносит и браконьерство, которое за последние годы достигло угрожающих масштабов. Сейчас отечественные браконьеры вылавливают остатки вымирающих представителей осетровых рыб.Азовское море еще недавно в 6,5 раз превосходило по рыбопродуктивность Каспийское море. Рыбные запасы казались практически неисчерпаемыми, однако сегодня гибель Азовского моря кажется неминуемой из-за непрекращающегося варварского уничтожения рыбы. Для отлова в полноценном промышленном масштабе осталось только три вида рыбы: тюлька, бычок и хамса, другие вылавливаются в мизерном количестве.В последнее издание Красной Книги Украины, в 2009 году, вошло более 70 видов отечественной аборигенной рыбы, как исчезающие виды."Рыбаки должны соблюдать правила рыболовства на водоемах, не допускать браконьерства", - прокомментировал катастрофическую ситуацию председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков...