"Газпром" отказывается выполнять решения Стокгольмского арбитража в отношении "Нафтогаза"

Российский "Газпром" отказывается выполнять решения Стокгольмского арбитража в отношении "Нафтогаз Украины".Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины". НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" в ходе встречи, которая состоялась на прошлой неделе, обсудили последующие действия после того, как "Нафтогаз" выиграл у российской компании два иска по контрактам на транзит и поставку газа в Стокгольмском арбитраже."На этом заседании "Газпром" дал понять, что российская газовая монополия отказывается возобновлять поставки в Украину по распоряжению трибунала, и отказалась подтвердить, что она будет выплачивать 2,6 миллиарда долларов, которые ее обязал Украине выплатить арбитраж", - сообщили в пресс-службе НАК.Как известно, оба арбитражных решения являются обязательными к выполнению и оспорить их можно лишь процедурно. За каждый день просрочки, начиная с 1 марта, "Газпром" будет должен заплатить пеню в 526 тыс. долларов.В НАК также сообщили, что позиция "Газпрома" в ходе встречи заключалась в том, чтобы внести поправки в контракты или расторгнуть контракты для отмены решений Стокгольмского трибунала.Поскольку обе позиции противоречат решению арбитров и не учитывают решения трибунала, "Нафтогаз" "считает позицию "Газпрома" неприемлемой и отклонил все предложения российской стороны по этому поводу". "Отказ "Газпрома" соблюдать действующие арбитражные решения международного признанного арбитражного трибунала серьезно ставит под сомнение надежность "Газпрома" в качестве партнера европейской газовой промышленности. Это также ставит под угрозу соблюдение контрактов как таковых с его незаконным удержанием платежей, которые российская сторона должна погасить по решению арбитров", - заявил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко. Стороны договорились провести еще один раунд переговоров в апреле, в ходе которых "Газпром" также будет комментировать требования к пересмотру тарифов "Нафтогаза" и использование украинской газотранспортной системы для транзита газа из России в ЕС после истечения срока действия действующего контракта в 2019 году...