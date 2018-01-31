РџСЂРѕСЃРёРІС€РёР№ Р±РёС‚РєРѕРёРЅС‹ РјРѕС€РµРЅРЅРёРє РѕРєР°Р·Р°Р»СЃСЏ РЅР° РїРѕРјРѕР№РєРµ РІ РєРѕСЃС‚СЋРјРµ РµРЅРѕС‚Р°

Р›РёС‡РЅРѕСЃС‚СЊ РёСЂР»Р°РЅРґС†Р° СѓР¶Рµ СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІР»РµРЅР°. РРј РѕРєР°Р·Р°Р»СЃСЏ РќРµР№Р» РњРµСЂС„Рё РёР· Р‘РµР»С„Р°СЃС‚Р°. Р’ РїСѓР±Р»РёРєР°С†РёРё РїСЂРµРґРїРѕР»Р°РіР°РµРјРѕР№ Р¶РµСЂС‚РІС‹ СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°РЅРѕ Рѕ С‚РѕРј, С‡С‚Рѕ РІРѕ РІСЂРµРјСЏ РІС‹РјРѕРіР°С‚РµР»СЊСЃС‚РІ РѕРЅ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»СЏР»СЃСЏ Р®Р·РµС„РѕРј РёР· Р•РіРёРїС‚Р° Рё С‚СЂРµР±РѕРІР°Р» 0,15 Р±РёС‚РєРѕРёРЅР° (РїРѕ Р°РєС‚СѓР°Р»СЊРЅРѕРјСѓ РєСѓСЂСЃСѓ РѕРєРѕР»Рѕ 68 С‚С‹СЃСЏС‡ СЂСѓР±Р»РµР№). РСЂР»Р°РЅРґРµС† РѕС‚РІРµС‚РёР» Рѕ С‚РѕРј, С‡С‚Рѕ РІС‹С€Р»РµС‚ РґРµРЅСЊРіРё РјСѓР¶С‡РёРЅРµ РёСЃРєР»СЋС‡РёС‚РµР»СЊРЅРѕ, РµСЃР»Рё С‚РѕС‚ РїСЂРµРґРѕСЃС‚Р°РІРёС‚ РµРјСѓ СЃРЅРёРјРѕРє, СЃРґРµР»Р°РЅРЅС‹Р№ РЅР° РїРѕРјРѕР№РєРµ РІ РєРѕСЃС‚СЋРјРµ РµРЅРѕС‚Р°.
Р®Р·РµС„ РЅР° РІС‹СЃС‚Р°РІР»РµРЅРЅС‹Рµ СѓСЃР»РѕРІРёСЏ СЃРѕРіР»Р°СЃРёР»СЃСЏ, РЅРѕ РїРѕРїСЂРѕСЃРёР» РґР»СЏ РЅР°С‡Р°Р»Р° РІС‹СЃР»Р°С‚СЊ РµРјСѓ С…РѕС‚СЏ Р±С‹ 100 РґРѕР»Р»Р°СЂРѕРІ. РњРµСЂС„Рё РЅР° СЌС‚Рѕ РЅРµ СЃРѕРіР»Р°СЃРёР»СЃСЏ, РѕР±СЉСЏСЃРЅРёРІ РІСЃРµ С‚РµРј, С‡С‚Рѕ СЂР°РЅСЊС€Рµ РµРіРѕ СѓР¶Рµ РѕР±РјР°РЅС‹РІР°Р»Рё.
В«Р’ РїСЂРѕС€Р»С‹Р№ СЂР°Р· СЏ РєРѕРјСѓ-С‚Рѕ РѕС‚РїСЂР°РІРёР» Р±РёС‚РєРѕРёРЅ Рё РїРѕР»СѓС‡РёР» РІ РѕР±РјРµРЅ С„РѕС‚РѕРіСЂР°С„РёСЋ РІ РєРѕСЃС‚СЋРјРµ Р±Р°СЂСЃСѓРєР° РІРјРµСЃС‚Рѕ РµРЅРѕС‚Р°. РџСЂРё СЌС‚РѕРј, РѕРЅ РІ РјСѓСЃРѕСЂРµ РґР°Р¶Рµ РЅРµ СЂС‹Р»СЃСЏ. РЇ СЃС‡РёС‚Р°СЋ СЌС‚Рѕ РѕР±РјР°РЅРѕРјВ», - СѓС‚РІРµСЂР¶РґР°РµС‚ РёСЂР»Р°РЅРґРµС†.
РњРѕС€РµРЅРЅРёРє РїСЂРµРґСѓРїСЂРµР¶РґР°РµС‚, С‡С‚Рѕ РµРјСѓ РїРѕРЅР°РґРѕР±РёС‚СЃСЏ РїР°СЂР° РґРЅРµР№ РґР»СЏ С‚РѕРіРѕ, С‡С‚РѕР±С‹ РѕС‚С‹СЃРєР°С‚СЊ РєРѕСЃС‚СЋРј Рё СЃРґРµР»Р°С‚СЊ РІ РЅРµРј Р¶РµР»Р°РµРјСѓСЋ С„РѕС‚РѕРіСЂР°С„РёСЋ. РњРµСЂС„Рё РЅР°РїРёСЃР°Р», С‡С‚Рѕ РІРїРѕР»РЅРµ С…РІР°С‚РёС‚ РїРѕР»РѕСЃР°С‚РѕР№ РѕРґРµР¶РґС‹ Рё РїРѕР»РѕСЃРѕРє РЅР° Р»РёС†Рµ. Р’СЃРєРѕСЂРµ Р®Р·РµС„ РїРѕСЃР»СѓС€РЅРѕ РїСЂРёСЃР»Р°Р» РµРјСѓ СЃРµР»С„Рё СЃ СЂР°Р·СѓРєСЂР°С€РµРЅРЅС‹Рј Р»РёС†РѕРј. РџРѕСЃР»Рµ РїСЂРёС€Р»Рѕ С‚Р°РєР¶Рµ РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРѕ С„РѕС‚Рѕ, РЅР° РєРѕС‚РѕСЂС‹С… РѕРЅ СѓРІР»РµС‡РµРЅРЅРѕ СЂРѕРµС‚СЃСЏ РІ РјСѓСЃРѕСЂРµ.
Р›РёС€СЊ РїРѕСЃР»Рµ РІСЃРµРіРѕ СЌС‚РѕРіРѕ РёСЂР»Р°РЅРґРµС† СЃРєР°Р·Р°Р», С‡С‚Рѕ РЅРёРєР°РєРёС… РґРµРЅРµРі РЅРµ РїСЂРёС€Р»РµС‚. РњРѕС€РµРЅРЅРёРє, РїРѕРЅСЏРІ, С‡С‚Рѕ СЃР°Рј СЃС‚Р°Р» Р¶РµСЂС‚РІРѕР№ В«СЂР°Р·РІРѕРґР°В», Р»РёС€СЊ Р·Р°Р±Р»РѕРєРёСЂРѕРІР°Р» РњРµСЂС„Рё.
РќРёРєРѕР»Р°Р№ РћС„РёС†РµСЂРѕРІ
РџРѕРґРїРёСЃС‹РІР°Р№С‚РµСЃСЊ Рё С‡РёС‚Р°Р№С‚Рµ РЅР°С€Рё СЃС‚Р°С‚СЊРё РІ РЇРЅРґРµРєСЃ.РќРѕРІРѕСЃС‚СЏС…...