Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России

Правительство Исландии отказалось ехать на Чемпионат мира по футболу 2018 года из-за дела Скрипаля.Правительство Исландии временно приостанавливают двусторонний диалог с российскими властями из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.«Все ближайшие союзники и партнеры Исландии решили принять меры в отношении России в связи с атакой в Солсбери, включая северные страны, большую часть членов НАТО, а также несколько стран ЕС. Среди мер, принятых Исландией, — временная приостановка двустороннего диалога с российскими властями на высоком уровне», — говорится в сообщении кабмина страны.В официальном заявлении, опубликованном на сайте исландского правительства, говорится, что власти страны приняли решение «проявить солидарность с Соединенным Королевством и западными странами, присоединившись к скоординированному ответу на химическую атаку в английском Солбери».Ранее из-за отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что министры и высокопоставленные представители страны не поедут на ЧМ-2018. В частности, это решение касается представителей британской королевской семьи.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...