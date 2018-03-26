| | Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Политика

Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России

Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России

Правительство Исландии отказалось ехать на Чемпионат мира по футболу 2018 года из-за дела Скрипаля.

Правительство Исландии временно приостанавливают двусторонний диалог с российскими властями из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
«Все ближайшие союзники и партнеры Исландии решили принять меры в отношении России в связи с атакой в Солсбери, включая северные страны, большую часть членов НАТО, а также несколько стран ЕС. Среди мер, принятых Исландией, — временная приостановка двустороннего диалога с российскими властями на высоком уровне», — говорится в сообщении кабмина страны.
В официальном заявлении, опубликованном на сайте исландского правительства, говорится, что власти страны приняли решение «проявить солидарность с Соединенным Королевством и западными странами, присоединившись к скоординированному ответу на химическую атаку в английском Солбери».
Ранее из-за отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что министры и высокопоставленные представители страны не поедут на ЧМ-2018. В частности, это решение касается представителей британской королевской семьи.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...

Еще по теме

Исландия решила бойкотировать ЧМ-2018 в России

Исландия решила бойкотировать ЧМ-2018 в России

Вчера, 22:01
Читать
Еще одна европейская страна объявила бойкот ЧМ-2018 в России

Еще одна европейская страна объявила бойкот ЧМ-2018 в России

Вчера, 12:20
Читать
Скандал вокруг отравления экс-офицера ГРУ Скрипаля: появились неутешительны ...

Скандал вокруг отравления экс-офицера ГРУ Скрипаля: появились неутешительны ...

Вчера, 03:41
Читать
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 - Русская планета

Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 - Русская планета

26-03-2018, 23:05
Читать
Еще одна европейская страна высылает дипломатов Путина из-за отравления Скр ...

Еще одна европейская страна высылает дипломатов Путина из-за отравления Скр ...

23-03-2018, 21:10
Читать
Госсекретарь США обвинил РФ в отравлении Сергея Скрипаля - Русская планета

Госсекретарь США обвинил РФ в отравлении Сергея Скрипаля - Русская планета

13-03-2018, 16:37
Читать
Политика

Редактор раздела Политика
Написать на e-mail