Климкин предложил обсудить переход на латиницу

Польский историк и журналист Земовит Щерек предложил ввести в Украине наряду с кириллицей латиницу. В свою очередь глава МИД Украины согласился этот вопрос обсудить.Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин не против обсудить введение в Украине латиницы наряду с кириллицей. Об этом он сообщил у себя в Facebook.Как отмечается, в понедельник, 26 марта, у него состоялась беседа с представителями стран Центральной Европы о роли Украины в региональном сообществе.В ходе мероприятия польский историк и журналист Земовит Щерек спросил, «почему бы в Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу».«Наша цель — формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?», — заявил он.В свою очередь, Климкин предложил украинцам ответить, что они думают по этому поводу.Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...