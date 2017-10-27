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Политика

Климкин предложил обсудить переход на латиницу

Климкин предложил обсудить переход на латиницу

Польский историк и журналист Земовит Щерек предложил ввести в Украине наряду с кириллицей латиницу. В свою очередь глава МИД Украины согласился этот вопрос обсудить.
Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин не против обсудить введение в Украине латиницы наряду с кириллицей. Об этом он сообщил у себя в Facebook.
Как отмечается, в понедельник, 26 марта, у него состоялась беседа с представителями стран Центральной Европы о роли Украины в региональном сообществе.
В ходе мероприятия польский историк и журналист Земовит Щерек спросил, «почему бы в Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу».
«Наша цель — формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?», — заявил он.
В свою очередь, Климкин предложил украинцам ответить, что они думают по этому поводу.
Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику.

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Политика

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