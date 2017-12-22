| | Нардепы предлагают тратить на медицину не менее 7% бюджета
Экономика

Нардепы предлагают тратить на медицину не менее 7% бюджета

Еще по теме

Проект госбюджета на 2018 год направили на подпись президенту

Проект госбюджета на 2018 год направили на подпись президенту

22-12-2017, 16:30
Читать
Нардепы перекроили расходы бюджета-2017: кому пошли деньги

Нардепы перекроили расходы бюджета-2017: кому пошли деньги

9-11-2017, 17:50
Читать
Нардепы предлагают всерьез и надолго сажать топ-чиновников со

Нардепы предлагают всерьез и надолго сажать топ-чиновников со "сплагиаченн ...

20-09-2017, 09:30
Читать
Британцы вышли на митинг против сокращения расходов на медицину - Русская п ...

Британцы вышли на митинг против сокращения расходов на медицину - Русская п ...

5-03-2017, 12:52
Читать
Нардепы решили поднять себе зарплаты

Нардепы решили поднять себе зарплаты

21-10-2016, 07:24
Читать
Украинские нардепы вдвое подняли себе зарплаты

Украинские нардепы вдвое подняли себе зарплаты

20-10-2016, 23:38
Читать
Экономика

Редактор раздела Экономика
Написать на e-mail