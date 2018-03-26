| | 12 стран ЕС отказались высылать дипломатов России
События

12 стран ЕС отказались высылать дипломатов России

Еще по теме

Украина решила не высылать российских дипломатов - Русская планета

Украина решила не высылать российских дипломатов - Русская планета

26-03-2018, 08:02
Читать
Макфол одобрил решение Путина не высылать американских дипломатов

Макфол одобрил решение Путина не высылать американских дипломатов

2-01-2017, 14:01
Читать
Слуцкий прокомментировал решение Путина не выдворять американских дипломато ...

Слуцкий прокомментировал решение Путина не выдворять американских дипломато ...

31-12-2016, 16:28
Читать
Трамп назвал

Трамп назвал "отличным" решение Путина не высылать дипломатов США

31-12-2016, 00:11
Читать
Владимир Путин принял решение не высылать дипломатов США из России‍

Владимир Путин принял решение не высылать дипломатов США из России‍

30-12-2016, 23:55
Читать
CNN о решении Кремля не высылать дипломатов США: Путин в своём стиле

CNN о решении Кремля не высылать дипломатов США: Путин в своём стиле

30-12-2016, 18:35
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail