На Харьковщине поезд насмерть сбил женщину

Трагический инцидент произошел сегодня около 06:00 на станции «Водяной» в Краснокутском районе. Поезд «Хмельницк-Лисичанск» сбил 58-летнюю женщину. Об этом сообщили в областной полиции.«От полученных травм она погибла на месте. По информации родственников погибшей, женщина состояла на учете у врача психиатра и периодически проходила лечение в специализированном учреждении», - сообщили в полиции.Однако полиция будет выяснять точные обстоятельства и причины происшествия...