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События

На Харьковщине поезд насмерть сбил женщину

На Харьковщине поезд насмерть сбил женщину
Машинист поезда сообщил, что женщина сама бросилась под поезд.

Трагический инцидент произошел сегодня около 06:00 на станции «Водяной» в Краснокутском районе. Поезд «Хмельницк-Лисичанск» сбил 58-летнюю женщину. Об этом сообщили в областной полиции.
«От полученных травм она погибла на месте. По информации родственников погибшей, женщина состояла на учете у врача психиатра и периодически проходила лечение в специализированном учреждении», - сообщили в полиции.
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Однако полиция будет выяснять точные обстоятельства и причины происшествия...

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