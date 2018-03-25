Видеоповтор помог сборной Италии уйти от поражения в матче с Англией: видеообзор

среда, 28 марта 2018, 00:19Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ Лондоне на "Уэмбли" состоялся товарищеский матч между сборными Англии и Италии. Встреча завершилась вничью.Англичане вышли вперед в первом тайме - Варди мощно пробил в ближний угол. Отыграться Италии в конце матча позволил видеоповтор. Рефери решил пересмотреть эпизод в штрафной англичан, и увидел, что Тарковски наступил на ногу Кьезе. Одиннадцатиметровый реализовал Инсинье.Англия - Италия - 1:1 (1:0)Варди, 26 - Инсинье, 87 (с пенальти)Батленд, Тарковски, Уокер, Стоунс (Хендерсон, 73), Триппьер (Роуз, 60), Дайер, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 60), Лингард (Кук, 71), Янг, Стерлинг, Варди (Рэшфорд, 70)Доннарумма, Дзаппакоста, Бонуччи, Ругани, Де Шильо, Жоржинью, Пароло, Пеллегрини (Гальярдини, 79), Кандрева (Кьеза, 56), Иммобиле (Белотти, 64), ИнсиньеРанее "Апостроф" сообщал о том, что Бразилия обыграла в товарищеском матче Германию...