| | Видеоповтор помог сборной Италии уйти от поражения в матче с Англией: видеообзор
Спорт

Видеоповтор помог сборной Италии уйти от поражения в матче с Англией: видеообзор

среда, 28 марта 2018, 00:19
Поделиться
переглянути новину українською
В Лондоне на "Уэмбли" состоялся товарищеский матч между сборными Англии и Италии. Встреча завершилась вничью.
Англичане вышли вперед в первом тайме - Варди мощно пробил в ближний угол. Отыграться Италии в конце матча позволил видеоповтор. Рефери решил пересмотреть эпизод в штрафной англичан, и увидел, что Тарковски наступил на ногу Кьезе. Одиннадцатиметровый реализовал Инсинье.
Англия - Италия - 1:1 (1:0)
Голы: Варди, 26 - Инсинье, 87 (с пенальти)
Англия: Батленд, Тарковски, Уокер, Стоунс (Хендерсон, 73), Триппьер (Роуз, 60), Дайер, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 60), Лингард (Кук, 71), Янг, Стерлинг, Варди (Рэшфорд, 70)
Италия: Доннарумма, Дзаппакоста, Бонуччи, Ругани, Де Шильо, Жоржинью, Пароло, Пеллегрини (Гальярдини, 79), Кандрева (Кьеза, 56), Иммобиле (Белотти, 64), Инсинье
Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Бразилия обыграла в товарищеском матче Германию...

Еще по теме

Англия - Италия - 1:1 Хроника матча, видео голов

Англия - Италия - 1:1 Хроника матча, видео голов

Сегодня, 03:06
Читать
Где смотреть онлайн Англия - Италия: расписание трансляций

Где смотреть онлайн Англия - Италия: расписание трансляций

25-03-2018, 23:16
Читать
Аргентина без Месси обыграла Италию в товарищеском матче: видеообзор

Аргентина без Месси обыграла Италию в товарищеском матче: видеообзор

24-03-2018, 03:05
Читать
Англия - Бразилия: видеообзор матча

Англия - Бразилия: видеообзор матча

15-11-2017, 21:30
Читать
Италия сенсационно проиграла Швеции в плей-офф отбора на ЧМ-2018

Италия сенсационно проиграла Швеции в плей-офф отбора на ЧМ-2018

11-11-2017, 09:18
Читать
Балотелли принес Италии победу в матче с Англией на ЧМ-2014

Балотелли принес Италии победу в матче с Англией на ЧМ-2014

15-06-2014, 12:52
Читать
Спорт

Редактор раздела Спорт
Написать на e-mail