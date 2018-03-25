Испания - Аргентина - 6:1 Хроника матча и видео голов/В Мадриде Испания деклассировала аргентинцев

вторник, 27 марта 2018, 23:59Поделитьсяпереглянути статтю українськоюФото: twitter.com/sefutbol27 марта состоялся товарищеский матч между сборными Испании и Аргентины. Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу "Красной фурии.Букмекеры считали хозяев поля фаворитами этого матча. На победу испанской сборной можно поставить с коэффициентом 2,05. В то же время успех аргентинской сборной оценивается коэффициентом 3,60, а ничья - коэффициентом 3,40.Ранее Испания и Аргентина двенадцать раз встречались в товарищеских матчах. Обе команды одержали по пять побед, а еще два матча завершились вничью.Отметим, что 24 марта сборная Аргентины играла против команды Италии и добыла победу со счетом 2:0. Испанцы играли в этот же день против действующих чемпионов мира немцев. Встреча завершилась ничьей - 1:1.Испания - Аргентина - 6:11:0 Диего Коста, 12' (Марко Асенсио)2:0 Иско, 27' (Марко Асенсио)2:1 Николас Отаменди, 39' (Эвер Банега)3:1 Иско, 52' (Яго Аспас)4:1 Тьяго Алькантара, 54' (Яго Аспас)5:1 Яго Аспас, 73' (Давид де Хеа)6:1 Иско, 74' (Яго Аспас)1. де Хеа - 2. Карвахаль, 18. Жорди Альба, 3. Пике, 15. Серхио Рамос - 8. Коке, 10. Тьяго Алькантара, 6. Иньеста, 20. Марко Асенсио, 22. Иско - 19. Диего КостаЗапасные: 13. Аррисабалага, 25. Рейна - 16. Арсальюс, 4. Начо, 5. Сесар Аспиликуэта, 24. Маркос Алонсо, 7. Сауль, 12. Родриго Эрнандес, 23. Парехо, 14. Лукас Васкес, 17. Аспас, 9. Родриго1. Ромеро - 26. Бустос, 3. Тальяфико, 17. Отаменди, 16. Рохо - 14. Маскерано, 6. Билья, 27. Меса, 19. Банега, 20. Ло Чельсо - 9. ИгуаинЗапасные: 12. Гусман, 23. Кабальеро - 13. Мори, 2. Меркадо, 4. Фасио, 5. Паредес, 15. Пабло Перес, 8. Акунья, 24. Перотти, 21. Павон, 18. Анхель Корреа, 22. Лаутаро Мартинес...