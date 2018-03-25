Англия - Италия - 1:1 Хроника матча, видео голов

вторник, 27 марта 2018, 23:55Поделитьсяпереглянути новину українською27 марта на "Уэмбли" в Лондоне состоялся товарищеский матч между сборными Англии и Италии."Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча Англия - Италия.Отметим, что 23 марта сборная Англии играла с Голландией и добыла минимальную победу - 1:0. В тот же день свой матч провели итальянцы - в Англии команда уступила сборной Аргентины со счетом 0:2.Англия и Италия ранее провели 17 товарищеских матчей. Итальянская сборная взяла верх в шести встречах, английская - в пяти, а еще шесть матчей завершились вничью.ХРОНИКА МАТЧА...