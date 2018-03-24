| | Бразилия взяла реванш у Германии за позорный разгром на ЧМ-2014: видеообзор
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Бразилия взяла реванш у Германии за позорный разгром на ЧМ-2014: видеообзор

вторник, 27 марта 2018, 22:54
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В Германии состоялся товарищеский матч между местной национальной сборной и командой Бразилии. Победу праздновали бразильцы, обыгравшие действующих чемпионов мира со счетом
В первом тайме в воротах сборной Германии отличился Габриэль Жезус, а во второй половине встречи команды голов не забивали.
Таким образом, бразильцы взяли реванш за досадное поражение на домашнем чемпионате мира, когда Германия обыграла пятикратных чемпионов мира со счетом 7:1.
Германия — Бразилия 0:1
Голы: Жезус, 37.
Германия:Трапп, Киммих, Рюдигер, Боатенг, (Зюле, 68) Платтенхардт, Кроос, Горецка (Брандт, 61), Гюндоган (Вернер, 81), Дракслер, Гомес (Вагнер, 62), Сане (Штиндль, 61).
Бразилия: Алиссон, Алвес, Миранда, Тиаго Силва, Марсело, Фернандиньо, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо (Коста, 73), Жезус, Виллиан.
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