Бразилия взяла реванш у Германии за позорный разгром на ЧМ-2014: видеообзор

вторник, 27 марта 2018, 22:54Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ Германии состоялся товарищеский матч между местной национальной сборной и командой Бразилии. Победу праздновали бразильцы, обыгравшие действующих чемпионов мира со счетомВ первом тайме в воротах сборной Германии отличился Габриэль Жезус, а во второй половине встречи команды голов не забивали.Таким образом, бразильцы взяли реванш за досадное поражение на домашнем чемпионате мира, когда Германия обыграла пятикратных чемпионов мира со счетом 7:1.Германия — Бразилия 0:1: Жезус, 37.:Трапп, Киммих, Рюдигер, Боатенг, (Зюле, 68) Платтенхардт, Кроос, Горецка (Брандт, 61), Гюндоган (Вернер, 81), Дракслер, Гомес (Вагнер, 62), Сане (Штиндль, 61).: Алиссон, Алвес, Миранда, Тиаго Силва, Марсело, Фернандиньо, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо (Коста, 73), Жезус, Виллиан.Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина добыла сложную победу в матче с Японией...