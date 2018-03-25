Германия - Бразилия - 0:1 Хроника матча, видео гола

вторник, 27 марта 2018, 21:30Поделитьсяпереглянути новину українською27 марта состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Бразилии. Встреча прошла на "Олимпийском" стадионе в Берлине и завершилась победой бразильцев 1:0."Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча Германия - Бразилия.Напомним, у бразильской сборной остались неприятные воспоминания от последней встречи с немцами. В полуфинале ЧМ-2014 Германия разгромила Бразилию со счетом 7:1.23 марта сборная Бразилии играла в товарищеском матче против команды России и добыла уверенную победу со счетом 3:0. Германия в этот же день сыграла вничью с Испанией (1:1).По мнению букмекеров, Германия является фаворитом этого матча. Коэффициент на победу немецкой сборной - 2,50, на ничью - 3,20, а на Бразилию - 2,90.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА...