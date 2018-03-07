Российских военных переведут на отечественные сладости - Русская планета

Компания «Военторг» найдет замену иностранным шоколадкам и газировке. Глава военно-торгового предприятия Владимир Павлов назвал «неправильной» ситуацию, когда любимыми лакомствами российского военнослужащего являются батончики Snickers и напиток Coca Cola. «Пока на Coca-Cola не замахнулись, но на батончики замахиваемся. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем это сделать», - цитирует его ТАСС. Павлов добавил, что «Военторг» продолжает развивать собственную сеть вендинговых аппаратов воинских частях. Сегодня их установлено свыше тысячи...