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Станислав Черчесов оправдал своих подопечных за проигрыш - Русская планета

Несмотря на поражение в товарищеском матче с командой Франции, главные тренер сборной РФ Станислав Черчесов заявил, что россияне сыграли лучше, чем во время встречи с бразильцами. По его словам, сборная лучше атаковала и «держала мяч». Черчесов полагает, что будь на месте французской команды более слабый противник, итог встречи был бы иным. «Все футболисты сегодня старались — упрекнуть их не в чем», - цитирует тренера «Чемпионат». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и зкончиалсь со счетом 3:1 в пользу сборной Франции.
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Теги: Места: РоссияСобытия: футбол, спорт
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