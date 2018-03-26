Станислав Черчесов оправдал своих подопечных за проигрыш - Русская планета

Несмотря на поражение в товарищеском матче с командой Франции, главные тренер сборной РФ Станислав Черчесов заявил, что россияне сыграли лучше, чем во время встречи с бразильцами. По его словам, сборная лучше атаковала и «держала мяч». Черчесов полагает, что будь на месте французской команды более слабый противник, итог встречи был бы иным. «Все футболисты сегодня старались — упрекнуть их не в чем», - цитирует тренера «Чемпионат». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и зкончиалсь со счетом 3:1 в пользу сборной Франции.Новости по темеМеста: РоссияСобытия: футбол, спортСледующая новостьСтраны Запада выслали более 150 российских дипломатовКомментарииКомментарииАвторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.Интересное в интернетеНаши людиТеперь я знаюКак сделать идеальное фото...