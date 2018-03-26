| | Страны Запада выслали более 150 российских дипломатов - Русская планета
Социум

Страны Запада выслали более 150 российских дипломатов - Русская планета

В общей сложности 151 российский дипломат был выдворен из европейски и других стран в связи с «делом Скрипаля». Соответствующее заявление сделала официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт. При этом сотрудников дипмиссий РФ она назвала «разведчиками». По ее словам, ситуация свидетельствует о серьезности восприятия «российской глобальной кампании по подрыву международного мира и стабильности», передает РИА «Новости». Науэрт также добавила, что Запад готов к диалогу с Россией, но перед этим Москва должна признать ответственность за отравление Сергея Скрипаля и его дочери...

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