Предъявлены обвинения по делу о пожаре в Кемерове - Русская планета

Следственный комитет России предъявил обвинения всем пятерым задержанным в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня». Фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту происшествия, являются технический директор компании-собственника, арендатор помещения, откуда началось возгорание, руководитель и сотрудник организации, обслуживающей сигнализацию, и охранник, отключивший систему оповещения. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, следствие продолжает устанавливать всех, кто может быть причастен к произошедшему, сообщает РИА «Новости»...