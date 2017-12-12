Через 10 лет армия США станет непобедимой - Русская планета

В Вашингтоне уверены, что к 2028 мощь американских сухопутных войск возрастет настолько, что позволит им одержать верх в любой войне. По словам военного министра Марка Эспера, армия США сможет с одинаковым успехом воевать как против вооруженных силу других стран, так и с нерегулярными формированиями. Эспер заявил, что непобедимость американской армии обеспечат современные боевые транспортные средства (как управляемые, так и беспилотные), новые самолеты, а также нововведения в комплектование войск, их обучение и доктрину ведения боевых действий, сообщает Defense News...