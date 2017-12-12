| | Через 10 лет армия США станет непобедимой - Русская планета
Социум

Через 10 лет армия США станет непобедимой - Русская планета

В Вашингтоне уверены, что к 2028 мощь американских сухопутных войск возрастет настолько, что позволит им одержать верх в любой войне. По словам военного министра Марка Эспера, армия США сможет с одинаковым успехом воевать как против вооруженных силу других стран, так и с нерегулярными формированиями. Эспер заявил, что непобедимость американской армии обеспечат современные боевые транспортные средства (как управляемые, так и беспилотные), новые самолеты, а также нововведения в комплектование войск, их обучение и доктрину ведения боевых действий, сообщает Defense News...

Еще по теме

В Украине отмечается День Сухопутный войск

В Украине отмечается День Сухопутный войск

12-12-2017, 11:56
Читать
Агрессия РФ: в Минобороны заявили об активизации российской армии

Агрессия РФ: в Минобороны заявили об активизации российской армии

5-04-2017, 18:25
Читать
У Сухопутных войск России появился гимн - Русская планета

У Сухопутных войск России появился гимн - Русская планета

1-10-2016, 15:51
Читать
У Путина оскорбили армию Обамы

У Путина оскорбили армию Обамы

18-05-2016, 16:32
Читать
Очень денег хочется: генералы США заявили о «неготовности» к войне с Россие ...

Очень денег хочется: генералы США заявили о «неготовности» к войне с Россие ...

17-03-2016, 09:07
Читать
Армия Казахстана проводит масштабные учения на случай российской агрессии

Армия Казахстана проводит масштабные учения на случай российской агрессии

9-01-2016, 16:38
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail