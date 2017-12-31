| | В Московской области электронные ветеринарные сертификаты оформили более 60% объектов молочной отрасли
Экономика

В Московской области электронные ветеринарные сертификаты оформили более 60% объектов молочной отрасли

В Московской области электронные ветеринарные сертификаты оформили более 60% объектов молочной отрасли



вчера в 15:00
Обязательное оформление документов в электронном виде для предприятий, выпускающих пищевую продукцию, вступает в силу с 1 июля 2018 года Московская область вышла на первое место по количеству оформляемых электронных ветеринарных сертификатов, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Согласно статистической информации Россельхознадзора, Московская область в 2018 году вышла на первое место по количеству оформляемых электронных ветеринарных сертификатов. Количество объектов в молочной отрасли, задействованных в электронной сертификации, составляет на сегодня 65%», - сказал министр Андрей Разин.
Министр добавил, что система позволяет проследить путь продукции от фермы до полки магазина, делает процесс торговли прозрачным и упорядоченным, повышает уровень пищевой безопасности и сокращает трудозатраты контролирующих органов. На многих подмосковных предприятиях электронная сертификация внедрена уже в прошлом году. По его словам, успехи после введения электронной ветеринарной сертификации на предприятиях можно оценить уже сейчас.
(Источник: www.interfax-russia.ru)...

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