Молдова тоже решила выслать российских дипломатов

Молдавские власти приняли решение выслать из страны троих российских дипломатов в связи с ситуацией вокруг отравления экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Молдовы, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.
Сообщается, что МИД Молдовы вызвали сегодня посла России Фарита Мухаметшина, который был уведомлен о том, что три российских дипломата объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение семи дней.
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"Решение властей Молдовы является солидарным с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и после выводов Европейского Совета, которые характеризует нападение в Солсбери как угрозу коллективной безопасности и международного права", — говорится в сообщении...