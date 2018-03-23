| | Молдова тоже решила выслать российских дипломатов
События

Молдова тоже решила выслать российских дипломатов

Молдова тоже решила выслать российских дипломатов
Власти высылают трех российских дипломатов.

Молдавские власти приняли решение выслать из страны троих российских дипломатов в связи с ситуацией вокруг отравления экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Молдовы, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.
Сообщается, что МИД Молдовы вызвали сегодня посла России Фарита Мухаметшина, который был уведомлен о том, что три российских дипломата объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение семи дней.

Читайте также: Отравление Скрипаля: НАТО обнародовал свое решение

"Решение властей Молдовы является солидарным с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и после выводов Европейского Совета, которые характеризует нападение в Солсбери как угрозу коллективной безопасности и международного права", — говорится в сообщении...

Еще по теме

Президент Молдовы назвал решение правительства

Президент Молдовы назвал решение правительства "антироссийской провокацией ...

Сегодня, 04:06
Читать
Ирландия объявила о высылке российского дипломата

Ирландия объявила о высылке российского дипломата

Сегодня, 03:30
Читать
Еще одна страна присоединилась к изгнанию российских дипломатов

Еще одна страна присоединилась к изгнанию российских дипломатов

Сегодня, 01:10
Читать
США и 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов

США и 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов

Вчера, 01:10
Читать
Еще одна европейская страна высылает дипломатов Путина из-за отравления Скр ...

Еще одна европейская страна высылает дипломатов Путина из-за отравления Скр ...

23-03-2018, 21:10
Читать
Высылка путинских дипломатов из Молдовы: Кремль сделал ответный шаг

Высылка путинских дипломатов из Молдовы: Кремль сделал ответный шаг

31-05-2017, 21:10
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail