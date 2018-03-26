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Еще одна страна присоединилась к высылке российских дипломатов

Еще одна страна присоединилась к высылке российских дипломатов
Ирландия выдворила одного дипломата.

Правительство Ирландии во вторник объявит о выдворении одного российского дипломата из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщает Rte, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Европейскую правду.
В заявлении министра иностранных дел Саймона Ковни говорится, что российскому послу в Ирландии сообщили, что "аккредитация одного из членов его персонала с дипломатическим статусом прекращается" и этот человек должен покинуть Ирландию.

Прошлым вечером Ковни разговаривал с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном и заверил, что Ирландия будет действовать солидарно с Британией.

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Ковни заявил, что нападение в Солсбери было "оскорблением для основанной на правилах международной системы"...

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