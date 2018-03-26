Еще одна страна присоединилась к высылке российских дипломатов

Ирландия выдворила одного дипломата.
Правительство Ирландии во вторник объявит о выдворении одного российского дипломата из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщает Rte, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Европейскую правду.
В заявлении министра иностранных дел Саймона Ковни говорится, что российскому послу в Ирландии сообщили, что "аккредитация одного из членов его персонала с дипломатическим статусом прекращается" и этот человек должен покинуть Ирландию.
Прошлым вечером Ковни разговаривал с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном и заверил, что Ирландия будет действовать солидарно с Британией.
Читайте также: Высылка российских дипломатов: количество стран увеличилось
Ковни заявил, что нападение в Солсбери было "оскорблением для основанной на правилах международной системы"...