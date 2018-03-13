Асфальт кладут прямо в лужи: появилось видео весеннего "ремонта" дорог на Донбассе

среда, 28 марта 2018, 06:24Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ интернете обнародовали видео, на котором зафиксировано, как на дороге возле Семеновки на Донбассе ремонтники кладут асфальт непосредственно в лужи.Соответствующее видео опубликовано в YouTube.Уточняется, что ремонтные работы ведутся на участке дороги, которая вся покрыта выбоинами и ямами. В ямах скопилась вода, однако ремонтники кладут асфальт прямо в воду.По словам автомобилистов, такой "ремонт" продержится до первого дождя.Как сообщал "Апостроф", ранее в социальных сетях опубликовали видеозаписи, на которых зафиксировано текущее состояние автодороги Ровно-Сарны.Так, в 2017 году со стороны Ровно начали ремонтировать дорогу: полностью снимать старый асфальт и укладывать новый. Однако в итоге удалось проложить лишь около 15 километров дорожного полотна...