| | Асфальт кладут прямо в лужи: появилось видео весеннего "ремонта" дорог на Донбассе
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Асфальт кладут прямо в лужи: появилось видео весеннего "ремонта" дорог на Донбассе

среда, 28 марта 2018, 06:24
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В интернете обнародовали видео, на котором зафиксировано, как на дороге возле Семеновки на Донбассе ремонтники кладут асфальт непосредственно в лужи.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
Уточняется, что ремонтные работы ведутся на участке дороги, которая вся покрыта выбоинами и ямами. В ямах скопилась вода, однако ремонтники кладут асфальт прямо в воду.
По словам автомобилистов, такой "ремонт" продержится до первого дождя.
Как сообщал "Апостроф", ранее в социальных сетях опубликовали видеозаписи, на которых зафиксировано текущее состояние автодороги Ровно-Сарны.
Так, в 2017 году со стороны Ровно начали ремонтировать дорогу: полностью снимать старый асфальт и укладывать новый. Однако в итоге удалось проложить лишь около 15 километров дорожного полотна...

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