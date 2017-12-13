| | Была истерика: сеть возмутил инцидент с ребенком в киевской маршрутке: опубликованы фото
Социум

Была истерика: сеть возмутил инцидент с ребенком в киевской маршрутке: опубликованы фото

среда, 28 марта 2018, 05:29
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Пользователей интернета возмутил инцидент с ребенком в маршрутке Киева, которого водитель выгнал из салона.
Соответствующий пост на своей странице в Facebook разместила Наталия Синчак.
"В пятницу (23 марта, - ред.) около трех часов дня ребёнок ехал со школы на тренировку, на 509-й маршрутке. Ребенок показал удостоверение, водитель-урод приехал полторы остановки, открыл двери и приказал выйти ребенку. Хотя деньги у неё были. У меня двое детей, и оба слабослышащие, никогда они не ходят без денег", - отметила она.
По словам женщины, у девочки была истерика.
"После тренировки мы её забрали и поехали на остановку. Там стояла женщина, которая отправляет эти маршрутки. Мы рассказали эту ситуацию, описали этих людей. Потом подошли ещё водители этого маршрута. И по всем приметам и описанием только одна маршрутка подошла под описание. Мы дождались, и это оказались они, два урода. Они даже и не отрицали, что был этот ребёнок, запомнили её. Ну и потом "Остапа понесло", это я про себя. Их спасло то, что рядом был ребёнок", - добавила Синчак.
Была истерика: сеть возмутил инцидент с ребенком в киевской маршрутке: опубликованы фото

Была истерика: сеть возмутил инцидент с ребенком в киевской маршрутке: опубликованы фото

Была истерика: сеть возмутил инцидент с ребенком в киевской маршрутке: опубликованы фото

Была истерика: сеть возмутил инцидент с ребенком в киевской маршрутке: опубликованы фото

Была истерика: сеть возмутил инцидент с ребенком в киевской маршрутке: опубликованы фото

Была истерика: сеть возмутил инцидент с ребенком в киевской маршрутке: опубликованы фото

"Урод", "Наказать его", "Просто твари", "А люди в маршрутке разве люди?", - пишут в интернете.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе водитель маршрутки на ходу "потерял" пассажирку...

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