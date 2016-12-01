Жуткое смертельное ДТП в Хмельницком: опубликованы фото и видео с моментом аварии

среда, 28 марта 2018, 04:14Поделитьсяпереглянути новину українськоюВо вторник, 27 марта, в Хмельницком по проспекту Мира, столкнулись Opel Astra и Lexus, в результате чего водитель первого авто погиб, а еще два человека получили травмы.Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Хмельницкой области.Так, виновником аварии стал 28-летний водитель Opel, который не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в другую иномарку.Удар был настолько сильным, что виновник аварии скончался в карете скорой помощи, 53-летняя пассажирка Lexus получила перелом руки и ноги, а 31-летний пассажир Opel - перелом ключицы. Их госпитализировали. Второй водитель не пострадал.Кроме того, на видео, опубликованном на странице dtp.kiev.ua в Facebook, виден момент удара. В одну минуту автомобили разлетаются в разные стороны.Как сообщал "Апостроф", в Киеве на Харьковском шоссе вечером 27 марта произошло лобовое столкновение автомобилей Volkswagen и Mercedes Sprinter. В результате аварии пострадал водитель легкового авто – у него разбита голова...