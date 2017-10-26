Соцсети повеселили слова главаря ДНР про образование в СССР: опубликовано видео

среда, 28 марта 2018, 02:33Поделитьсяпереглянути новину українськоюГлаварь так называемой ДНР Александр Захарченко, который недавно попал в неловкую ситуацию, застряв в лифте общежития во временно оккупированном Донецке, снова оконфузился, продемонстрировав полное незнание истории.Рассуждая о "реформе" образования в так называемой ДНР, Захарченко рассказал о возвращении старой системы образования, которая была при СССР, назвав одним из нововведений курс религиознания, при том, что в СССР религия была под запретом.Соответствующее видео на своей странице в Twitter опубликовал блогер Necro Mancer."Мы уходим от той системы образования, которая была при Украине, возвращаем немножко переделанную, но все-таки старую добрую систему обучения, которая была при Советском союзе. В 18-м году будет введен обязательный час обучения религии в школах, детских садах, ВУЗах", - сказал Захарченко.Скажите уже кто-нибудь этому долбоёбу, что в старом добром Советском Союзе в школах и детсадах не было обязательного обучения религии. И необязательного тоже #Захарченко pic.twitter.com/20aZWT4AOi — Necro Mancer (@666_mancer) 27 марта 2018 г.Пользователи тут же стали комментировать услышанное."Слушатели внимают на жутком умняке", "У Путина научился наш курощуп ерунду говорить, однако", "Ну вот что в тех головах, даже не хихикнул никто, бред же откровенный", - пишут они.Как сообщал "Апостроф" ранее, Захарченко нашел "оригинальное" объяснение тому, почему американцы, якобы мечтают захватить Донбасс...