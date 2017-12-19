| | Под Харьковом произошло ДТП с участием семи автомобилей, фура перевернулась: опубликованы фото и видео
Социум

Под Харьковом произошло ДТП с участием семи автомобилей, фура перевернулась: опубликованы фото и видео

среда, 28 марта 2018, 01:02
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Утром во вторник, 27 марта, неподалеку от Чугуева произошло жестокое ДТП с участием семи автомобилей, в которой многотонная фура перевернулась.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области.
"Всего в ДТП попали три грузовика - "Рено", "Вольво", МАН, две легковушки - ВАЗ-2101, ВАЗ-2107, микроавтобус "Опель" и внедорожник "Сузуки". В результате ДТП около часа было затруднено движение транспорта", - говорится в сообщении.
К счастью, в аварии никто не пострадал, а вот машины получили серьезные повреждения.
Как передает ТСН, не исключено, что авария произошла из-за скользкой дороги. Якобы водитель фуры из-за погодных условий не справился с управлением, вылетел на обочину и перевернулся. Что касается легковых авто, то они из-за случившегося, стали врезаться друг в друга.
Как сообщал "Апостроф", ранее на трассе неподалеку от села Каменная Яруга в Харьковской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека...

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