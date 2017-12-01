Проскурин пропал с экранов из-за онкологии

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Розыск педофила: в Киеве ударили электрошокером и изнасиловали ребенка
Под Киевом мать бросила четверых детей на несколько дней одних
Жил под землей: в Киеве нашли обгоревшее тело человека
И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
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Стала известна судьба генконсульства США во Владивостоке
5 тысяч участников заявились на Красноярский экономический форум
Трамп не обсудил с Путиным «дело Скрипаля» из-за хитрых планов США
Экономика
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BMW в Теннесси запустит услугу Access
Немцы праздную 50-летие «Селедки»
Проекты на 360 млрд рублей реализуют инвесторы в Хабаровском крае
В Красноярском крае за год уменьшилась доля задолженности по кредитам
События
В зоне АТО зафиксировано 32 обстрела
На Луганщине полицейские обнаружили нелегального мигранта
Задымился и не взлетел: в аэропорту Домодедово произошло ЧП
Трагедия в Кемерово: началось прощание с погибшими
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Киевские Ведомости
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Шоу-Биз и культура
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Шоу-Биз и культура
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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