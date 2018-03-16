В зоне АТО зафиксировано 32 обстрела

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в течение прошлых суток боевики осуществили 32 обстрела позиций сил АТО, ни один украинский военнослужащий не пострадал.Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook"За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 32 обстрела позиций сил АТО. В частности, на Луганском направлении с 82 мм минометов агрессор вел огонь по защитникам населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов трижды по нашим укреплениям вблизи Луганского.Также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил неподалеку Зайцево", - говорится в сообщении.Отмечено, что на Донецком направлении из гранатометов различных типов обстреляны украинские позиции в Опытном, Новотроицком, Лебединском, Старогнатовке, Марьинке и Гнутово."Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты применяли по защитникам Авдеевки, Талаковки, Павлополя и Водяного, а БМП - по нашим укреплениям в Песках. Кроме этого из стрелкового оружия противник открывал огонь по опорным пунктам сил АТО неподалеку Широкино, Шахты Бутовка и Каменки", - отмечено в сообщении штаба.Так, вследствие вражеского огня ни один украинский военнослужащий не пострадал...