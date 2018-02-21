Р‘Р°РЅРєРё РїСЂРѕСЃС‚СЏС‚ РєСЂРµРґРёС‚РЅС‹Рµ РґРѕР»РіРё РїРѕРіРёР±С€РёРј РІ РљРµРјРµСЂРѕРІРµ

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Под Киевом умер ветеран АТО
Розыск педофила: в Киеве ударили электрошокером и изнасиловали ребенка
Под Киевом мать бросила четверых детей на несколько дней одних
Жил под землей: в Киеве нашли обгоревшее тело человека
И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
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Стала известна судьба генконсульства США во Владивостоке
5 тысяч участников заявились на Красноярский экономический форум
Трамп не обсудил с Путиным «дело Скрипаля» из-за хитрых планов США
Экономика
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BMW в Теннесси запустит услугу Access
Немцы праздную 50-летие «Селедки»
Проекты на 360 млрд рублей реализуют инвесторы в Хабаровском крае
В Красноярском крае за год уменьшилась доля задолженности по кредитам
События
В зоне АТО зафиксировано 32 обстрела
На Луганщине полицейские обнаружили нелегального мигранта
Задымился и не взлетел: в аэропорту Домодедово произошло ЧП
Трагедия в Кемерово: началось прощание с погибшими
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Социум
Календарь: 28 марта - 150 лет со дня рождения Максима Горького
Фейк о 300 погибших в «Зимней вишне» запустил украинский пранкер Вольнов
Пожар в Кемерово: разоблачение фейков
Волшебные свойства каннабиса: растение может лечить несколько видов зависимости
Хозяйке на заметку: продукты которые не нужно хранить в холодильнике
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Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
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Спорт
У Кевина Лава подозрение на сотрясение мозга
Экспресс дня. Свитолина идет дальше
Сборная Украины U-19 в драматичном матче завоевала путевку на Евро-2018: опубликовано видео
НХЛ. Победные голы Тарасенко и Радулова, камбек «Коламбуса» в Эдмонтоне
«Рейнджерс» отправили Георгиева в АХЛ
Шоу-Биз
Проскурин пропал с экранов из-за онкологии
Американский таблоид «поженил» Брэда Питта и Дженнифер Энистон в Париже
Альбина Джанабаева ужаснула подписчиков «фиалковым костюмом»
Режиссер «Лжи Матильды» подаст иск против Алексея Учителя
Катя Жужа показала нового парня
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
Инопланетная опасность: Американские военные вынуждены были стрелять в НЛО
Звезда британского телевидения рассказала о преследовании НЛО
На Алтае разработают лазерный локатор для контроля спутников-шпионов
Телеканал ВВС опубликовал последнее интервью Стивена Хокинга
Запуск нового телескопа в NASA перенесли на май 2020 года
Авто
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Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
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Сегодня, 09:26
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Политика
Сегодня, 09:20
Киевские Ведомости
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Экономика
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4-12-2017, 13:50
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11-07-2017, 20:20
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Экономика
Сегодня, 09:11
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Стас Селиванов
Редактор раздела Экономика
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